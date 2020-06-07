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За борги з комуналки пропонують
арештовувати частину...

За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:43

долг от трех лет и более – штраф в 50%

Ага 8) Правда сроки исковой давности по коммунальным долгам - 3 года.
Потому...


Инициативная группа слуг знаковая: тамада, председатель сильрады и недоделанный политолог-спортсмен :roll:

А в это же время эти самые депутаты в очередной раз голосованием своим списывают долги энергокомпаниям олигархов.

Слуги ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ "людей" - они те еще мастера :twisted:
Востаннє редагувалось EKO в Сер 17 чер, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:02

Вот и ещё один повод к обвалу цен на недвигу!
Короновирус, работы нет, долгов куча - тут ещё и конфискация с арестом зарплаты.
Спрос на съём - падает, спрос для "себя любимого" - рушится, стоит только толкнуть камень и произойдёт Обвал! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:22

Re: За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...

Лучше сразу перечислять весь доход в счет будущих начислений. Чтобы дегенераты в креслах чувствовали себя уверенней, от чувства выполненного долга.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:20

А ничего что все проблемы идут из бюджета, который задерживает оплаты бизнесу, с бизнес в свою очередь не платит людям. Я жду оплату долга за 2013год из казначейства , долг по зарплате Государственного предприятия. А это они не хотят продвинуть???!!!
valeriya_berezhnova
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:46

Re: За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...

  valeriya_berezhnova написав:А ничего что все проблемы идут из бюджета, который задерживает оплаты бизнесу, с бизнес в свою очередь не платит людям

Используй этот аргумент когда будешь покупать продукты на базаре или в магазине и соберешься взять что-то не заплатив.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:00

Re: За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...

Все просто, чтобы доработать схемы в том числе и по земле - люди здесь не нужны.
Кто хотел тот это понял.
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