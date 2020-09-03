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За борги з комуналки пропонують арештовувати частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:43
долг от трех лет и более – штраф в 50%
Ага
Правда сроки исковой давности по коммунальным долгам - 3 года.
Потому...
Инициативная группа слуг знаковая: тамада, председатель сильрады и недоделанный политолог-спортсмен
А в это же время эти самые депутаты в очередной раз голосованием своим списывают долги энергокомпаниям олигархов.
Слуги ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ "людей" - они те еще мастера
Востаннє редагувалось EKO
в Сер 17 чер, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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EKO
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:02
Вот и ещё один повод к обвалу цен на недвигу!
Короновирус, работы нет, долгов куча - тут ещё и конфискация с арестом зарплаты.
Спрос на съём - падает, спрос для "себя любимого" - рушится, стоит только толкнуть камень и произойдёт Обвал!
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Replay
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:22
Лучше сразу перечислять весь доход в счет будущих начислений. Чтобы дегенераты в креслах чувствовали себя уверенней, от чувства выполненного долга.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:20
А ничего что все проблемы идут из бюджета, который задерживает оплаты бизнесу, с бизнес в свою очередь не платит людям. Я жду оплату долга за 2013год из казначейства , долг по зарплате Государственного предприятия. А это они не хотят продвинуть???!!!
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valeriya_berezhnova
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:46
valeriya_berezhnova написав:
А ничего что все проблемы идут из бюджета, который задерживает оплаты бизнесу, с бизнес в свою очередь не платит людям
Используй этот аргумент когда будешь покупать продукты на базаре или в магазине и соберешься взять что-то не заплатив.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:00
Все просто, чтобы доработать схемы в том числе и по земле - люди здесь не нужны.
Кто хотел тот это понял.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 08:27
Replay написав:
Вот и ещё один повод к обвалу цен на недвигу!
Короновирус, работы нет, долгов куча - тут ещё и конфискация с арестом зарплаты.
Спрос на съём - падает, спрос для "себя любимого" - рушится, стоит только толкнуть камень и произойдёт Обвал!
что-то коронавирус уже с полгода, а существенного падения цен не видно. так, небольшое снижение по аренде. а на продажу вроде даже наоборот чуть поднялось.
закон должен быть продуман, есть варианты что у человека долг а он об этом не знает.
с нашими судами могут еще и заочно отсудить что-нибудь.
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galex
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