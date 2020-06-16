Адаптивний карантин в Україні продовжать через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Карантин триватиме до кінця липня.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17
Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Дивися повний текст Карантин в Україні продовжать до кінця липня.
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17
В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:26
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