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Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Адаптивний карантин в Україні продовжать через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Карантин триватиме до кінця липня.
Дивися повний текст Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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R2
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17
В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.
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spread
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:26
spread написав:
В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.
А в Бразилии "мужики"-то не знают -- просто продолжают умирать (уже в лидеры "вырвались") -- а всего-то протесты начать нужно было...
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_hunter
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:55
Все все знают, лидер сейчас это не значит что лидер потом. По Украине это явно видно.
Одно время были Германия и Франция и Италия и Испания лидерами ну и что, лидерство ничего не означет. Должен вырабатся имунитет у каждого или имунитет есть либо его нет, другого пути нету.
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pogorelets
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:21
Так, саморобні маски на підборідді це саме те, що може зарадити коронавірусній хворобі...
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0mage0
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:35
_hunter написав: spread написав:
В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.
А в Бразилии "мужики"-то не знают -- просто продолжают умирать (уже в лидеры "вырвались") -- а всего-то протесты начать нужно было...
Ты наверное удивишься, но люди все время умирают от разных болезней. И никого это не напрягало, как с этим коронавирусом. Ты масками что ли торгуеш, что так поддерживаешь эту панику?
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LOKY
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56
LOKY написав: _hunter написав: spread написав:
В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.
А в Бразилии "мужики"-то не знают -- просто продолжают умирать (уже в лидеры "вырвались") -- а всего-то протесты начать нужно было...
Ты наверное удивишься, но люди все время умирают от разных болезней. И никого это не напрягало, как с этим коронавирусом. Ты масками что ли торгуеш, что так поддерживаешь эту панику?
А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...
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_hunter
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