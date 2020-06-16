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Карантин в Україні
продовжать до кінця липня

Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17

Карантин в Україні продовжать до кінця липня

Пропонуємо до обговорення:
Адаптивний карантин в Україні продовжать через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Карантин триватиме до кінця липня.

Дивися повний текст Карантин в Україні продовжать до кінця липня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17

В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.
spread
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:26

  spread написав:В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.

А в Бразилии "мужики"-то не знают -- просто продолжают умирать (уже в лидеры "вырвались") -- а всего-то протесты начать нужно было...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:55

Все все знают, лидер сейчас это не значит что лидер потом. По Украине это явно видно.
Одно время были Германия и Франция и Италия и Испания лидерами ну и что, лидерство ничего не означет. Должен вырабатся имунитет у каждого или имунитет есть либо его нет, другого пути нету.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:21

Так, саморобні маски на підборідді це саме те, що може зарадити коронавірусній хворобі...
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:35

  _hunter написав:
  spread написав:В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.

А в Бразилии "мужики"-то не знают -- просто продолжают умирать (уже в лидеры "вырвались") -- а всего-то протесты начать нужно было...

Ты наверное удивишься, но люди все время умирают от разных болезней. И никого это не напрягало, как с этим коронавирусом. Ты масками что ли торгуеш, что так поддерживаешь эту панику?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56

  LOKY написав:
  _hunter написав:
  spread написав:В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.

А в Бразилии "мужики"-то не знают -- просто продолжают умирать (уже в лидеры "вырвались") -- а всего-то протесты начать нужно было...

Ты наверное удивишься, но люди все время умирают от разных болезней. И никого это не напрягало, как с этим коронавирусом. Ты масками что ли торгуеш, что так поддерживаешь эту панику?

А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:33

_hunter
В Украине согласно статистике смертность 3-4% от общего числа выявленных заболевших.
КАК у нас тестируют (никак) и сколько болеет и уже переболело бессимптомно и их просто не выявили, можно только гадать на кофейной гуще.
Официально на сегодняшний день в Украине активных больных примерно 17-18 тысяч. Если брать тот статистический факт, что лишь четверть из них (4 тыс. чел.) болеет в средней форме и только 5% (1 тыс. чел) в тяжелой форме, а остальные в легкой форме, то какая нахрен это эпидемия в 40 миллионной стране?

Если бы эти бездарности хотели что то сделать реально, чтобы снять так называемый "карантин", а не под шумок обворовать бюджет и раздерибанить землю, то могли бы за полгода оборудовать пару десятков лабораторий и ковровым покрытием по областям протестить пцр и ифа тестами все основные группы риска, дабы выяснить реальную картину. А так, все их действия с этими клоунскими "карантинными мерами" выглядят как в известном стишке:


Поскорей, без проволочки,
Наливайте воду в бочки.
Тили-тили-тили-бом!
Загорелся кошкин дом!

Стой, свинья! Постой, коза!
Что таращите глаза?
Воду ведрами носите.

Свинья

Я несла вам воду в сите,
В новом сите, в решете, -
Расплескала в суете!

Грачи

Чем пожар тушить мы будем?
Где мы воду раздобудем?

Ты не знаешь ли, баран,
Где тут был пожарный кран?
Ты не знаешь ли, овечка,
Где была намедни речка?

Овца

Я сказать вам не могу,
Мы живем на берегу.
А была ли там и речка,
Не видали мы с крылечка!
:|
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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