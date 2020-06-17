Карантин в Україні продовжать до кінця липня

Додано: Сер 17 чер, 2020 18:33

40 миллионной

В Украине согласно статистике смертность 3-4% от общего числа выявленных заболевших.КАК у нас тестируют (никак) и сколько болеет и уже переболело бессимптомно и их просто не выявили, можно только гадать на кофейной гуще.Официально на сегодняшний день в Украине активных больных примерно 17-18 тысяч. Если брать тот статистический факт, что лишь четверть из них (4 тыс. чел.) болеет в средней форме и только 5% (1 тыс. чел) в тяжелой форме, а остальные в легкой форме, то какая нахрен этостране?Если бы эти бездарности хотели что то сделать реально, чтобы снять так называемый "карантин", а не под шумок обворовать бюджет и раздерибанить землю, то могли бы за полгода оборудовать пару десятков лабораторий и ковровым покрытием по областям протестить пцр и ифа тестами все основные группы риска, дабы выяснить реальную картину. А так, все их действия с этими клоунскими "карантинными мерами" выглядят как в известном стишке:Поскорей, без проволочки,Наливайте воду в бочки.Тили-тили-тили-бом!Загорелся кошкин дом!Стой, свинья! Постой, коза!Что таращите глаза?Воду ведрами носите.СвиньяЯ несла вам воду в сите,В новом сите, в решете, -Расплескала в суете!ГрачиЧем пожар тушить мы будем?Где мы воду раздобудем?Ты не знаешь ли, баран,Где тут был пожарный кран?Ты не знаешь ли, овечка,Где была намедни речка?ОвцаЯ сказать вам не могу,Мы живем на берегу.А была ли там и речка,Не видали мы с крылечка!