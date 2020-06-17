Адаптивний карантин в Україні продовжать через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Карантин триватиме до кінця липня.
Дивися повний текст Карантин в Україні продовжать до кінця липня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17
Карантин в Україні продовжать до кінця липня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин в Україні продовжать до кінця липня.
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:17
В США победили короновирус с помощью массовых протестов, и никто уже не интересуется этим флэшмобом.
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:26
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:55
Все все знают, лидер сейчас это не значит что лидер потом. По Украине это явно видно.
Одно время были Германия и Франция и Италия и Испания лидерами ну и что, лидерство ничего не означет. Должен вырабатся имунитет у каждого или имунитет есть либо его нет, другого пути нету.
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:21
Так, саморобні маски на підборідді це саме те, що може зарадити коронавірусній хворобі...
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:35
Ты наверное удивишься, но люди все время умирают от разных болезней. И никого это не напрягало, как с этим коронавирусом. Ты масками что ли торгуеш, что так поддерживаешь эту панику?
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56
А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:33
_hunter
В Украине согласно статистике смертность 3-4% от общего числа выявленных заболевших.
КАК у нас тестируют (никак) и сколько болеет и уже переболело бессимптомно и их просто не выявили, можно только гадать на кофейной гуще.
Официально на сегодняшний день в Украине активных больных примерно 17-18 тысяч. Если брать тот статистический факт, что лишь четверть из них (4 тыс. чел.) болеет в средней форме и только 5% (1 тыс. чел) в тяжелой форме, а остальные в легкой форме, то какая нахрен это эпидемия в 40 миллионной стране?
Если бы эти бездарности хотели что то сделать реально, чтобы снять так называемый "карантин", а не под шумок обворовать бюджет и раздерибанить землю, то могли бы за полгода оборудовать пару десятков лабораторий и ковровым покрытием по областям протестить пцр и ифа тестами все основные группы риска, дабы выяснить реальную картину. А так, все их действия с этими клоунскими "карантинными мерами" выглядят как в известном стишке:
Поскорей, без проволочки,
Наливайте воду в бочки.
Тили-тили-тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Стой, свинья! Постой, коза!
Что таращите глаза?
Воду ведрами носите.
Свинья
Я несла вам воду в сите,
В новом сите, в решете, -
Расплескала в суете!
Грачи
Чем пожар тушить мы будем?
Где мы воду раздобудем?
Ты не знаешь ли, баран,
Где тут был пожарный кран?
Ты не знаешь ли, овечка,
Где была намедни речка?
Овца
Я сказать вам не могу,
Мы живем на берегу.
А была ли там и речка,
Не видали мы с крылечка!
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: Сер 17 чер, 2020 20:01
EKO два дня назад статистику обновили. В кировоградской и иванофранковской 5.2%+ ЛЕТАЛЬНОСТЬ, в других областях тоже 4%+.
в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине. какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|