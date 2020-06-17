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Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Додано: Чет 18 чер, 2020 04:19
продолжать карантин нельзя да и опасно . не для кого не секрет сколько беды натворила эта бессмысленная акция . понятно что ежегодно появляется грипп с новой мутацией . это было всегда , и свиной и с названием гонконг и никогда не вводили карантин , и все о.к .складывается впечатление что карантин это очень выгодно . только людям это похоже слишком надоело да и тема очень стара . многие страны поняли что карантин - это была ошибка . статистика тоже весьма подозрительна . в самое время выявить зачинщиков такой безответственности приведшей к таким последствиям , а тут продолжать карантин . это не только глупо но и опасно .
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kogut4433
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Додано: Чет 18 чер, 2020 04:27
_hunter написав:
А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...
Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.
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Попаданец
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