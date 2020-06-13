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Карантин в Україні
продовжать до кінця липня

Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 04:27

Re: Карантин в Україні продовжать до кінця липня

  _hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...

Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:05

  Попаданец написав:
  _hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...

Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.

Лехко: чемодан-вокзал-пара...кхм... Бразилия -- и на стадион.
_hunter
 
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