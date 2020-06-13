Карантин в Україні продовжать до кінця липня

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_hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...
Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.
_hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...
Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.
Лехко: чемодан-вокзал-пара...кхм... Бразилия -- и на стадион.
_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread написав:_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим
Зачем? -- возле меня носителей нет. Поменьше смотри киселевский бред про Гейтса и его Вышки Смерти -- глядишь и попустит...