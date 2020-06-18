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Карантин в Україні
продовжать до кінця липня

Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 04:27

Re: Карантин в Україні продовжать до кінця липня

  _hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...

Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:05

  Попаданец написав:
  _hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...

Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.

Лехко: чемодан-вокзал-пара...кхм... Бразилия -- и на стадион.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:28

_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:22

  spread написав:_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим

Зачем? -- возле меня носителей нет.
Поменьше смотри киселевский бред про Гейтса и его Вышки Смерти -- глядишь и попустит...
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:47

  arheops написав:EKO два дня назад статистику обновили. В кировоградской и иванофранковской 5.2%+ ЛЕТАЛЬНОСТЬ, в других областях тоже 4%+.
в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине. какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?)


какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?) - в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине.

Ничего странного в этом не видите? 8)
Если из реально зараженных 100 человек только 25 протестировать, а из этих 25 - 5 будет тяжелых и из 5 - 1 человек умрет, то все статистически и сойдется.
Мы вообще не знаем общую картину заболевания - тестировано в Украине менее 1% населения.
Но, если статистически НЕТ роста смертности, в сравнении с прошлым годом, то это ли не повод задуматься, что что то не так как нам рассказывают?
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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