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Карантин в Україні
продовжать до кінця липня

Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 04:27

Re: Карантин в Україні продовжать до кінця липня

  _hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...

Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:05

  Попаданец написав:
  _hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...

Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.

Лехко: чемодан-вокзал-пара...кхм... Бразилия -- и на стадион.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:28

_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:22

  spread написав:_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим

Зачем? -- возле меня носителей нет.
Поменьше смотри киселевский бред про Гейтса и его Вышки Смерти -- глядишь и попустит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:47

  arheops написав:EKO два дня назад статистику обновили. В кировоградской и иванофранковской 5.2%+ ЛЕТАЛЬНОСТЬ, в других областях тоже 4%+.
в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине. какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?)


какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?) - в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине.

Ничего странного в этом не видите? 8)
Если из реально зараженных 100 человек только 25 протестировать, а из этих 25 - 5 будет тяжелых и из 5 - 1 человек умрет, то все статистически и сойдется.
Мы вообще не знаем общую картину заболевания - тестировано в Украине менее 1% населения.
Но, если статистически НЕТ роста смертности, в сравнении с прошлым годом, то это ли не повод задуматься, что что то не так как нам рассказывают?
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:11

Я встречаю людей из своего окружения которые говорят, что вируса вообще не существует, что это все придумали(зачем!!) и т.д.

У всех этих людей существует прямой корыстный интерес так думать и их не переубедят никакие аргументы.
Потому что им это не выгодно!!!

Власть поступила правильно, карантин был введен вовремя.
Действия власти в данном вопросе я поддерживаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:21

Власть не из самодурства вводит карантин, падение экономики, уменьшение налогов,повсеместный рост недовольства, давит на нее очень сильно.

Но Зерги отлично понимают, что если больницы переполнятся, народ начнет массово откидыватся, то придет конец не только экономике, но и им.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:30

одно не понятно почему только до конца июля?
почему не до конца года?
вторая волна ... будет?
если да, то нужно до 8 марта следующего года
а 9 марта всё отменять нафиг - это будет женский подарок)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:01

Дело не в росте заболеваемости,действительно,стали больше тестировать,вот и всё.Власти очень понравился карантин.У них свои цели.То есть карантин сейчас-это политическое действие,а не медицинское.Думаю,после 31 июля,они его продолжат.
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