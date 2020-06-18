Карантин в Україні продовжать до кінця липня

Додано: Чет 18 чер, 2020 12:28

_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.