Карантин в Україні продовжать до кінця липня

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_hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...
Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.
_hunter написав:А ты, наверное, удивишься тому, что большинство этих "болезней" и рядом не стояли ни по заразности ни по смертности...
Ну вот я лично очень удивляюсь. Удивляюсь почему не вижу горы трупов. Заразных больше не стало, стали больше тестировать. Трупы мне подавайте и побольше и желательно помоложе, тогда испугаюсь. Пока что не видел ни одного у нас в городе. А бояться того, что кто-то заразиться и будет кашлять и остановить экономику, нужно быть идиотом. У моего сына два года назад одногруппник умер от менингита, за три дня здоровый парень сгорел, никто панику не подымал. У меня первый одноклассник в 20 лет ушёл на тот свет. А сейчас кто-то чихнул и обосрались от умершей 80-летней бабки.
Лехко: чемодан-вокзал-пара...кхм... Бразилия -- и на стадион.
_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread написав:_hunter интересно на тебя взглянуть... тыж и сейчас поправив маску печатаешь в резиновых перчатках на своем компе! Там пишут на второй волне нужно на половые органы и задний проход чоп иметь. Я не удивлюсь если ты уже затарился. Только такие как ты и выживут, гордись этим
Зачем? -- возле меня носителей нет. Поменьше смотри киселевский бред про Гейтса и его Вышки Смерти -- глядишь и попустит...
arheops написав:EKO два дня назад статистику обновили. В кировоградской и иванофранковской 5.2%+ ЛЕТАЛЬНОСТЬ, в других областях тоже 4%+. в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине. какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?)
какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?) - в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине.
Ничего странного в этом не видите? Если из реально зараженных 100 человек только 25 протестировать, а из этих 25 - 5 будет тяжелых и из 5 - 1 человек умрет, то все статистически и сойдется. Мы вообще не знаем общую картину заболевания - тестировано в Украине менее 1% населения. Но, если статистически НЕТ роста смертности, в сравнении с прошлым годом, то это ли не повод задуматься, что что то не так как нам рассказывают?
Шли в Европу. Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Дело не в росте заболеваемости,действительно,стали больше тестировать,вот и всё.Власти очень понравился карантин.У них свои цели.То есть карантин сейчас-это политическое действие,а не медицинское.Думаю,после 31 июля,они его продолжат.
hno3 таких как ты 80 процентов, а тех которых ты встречаешь всего 20, был опрос.Этот флешмоб-уханька лично, у меня рассеял последние надежды, что народ как-то может одуматься и рассуждать самостоятельно. Народом движет виртуальный страх из зомбоящика и мне остается только смириться с этим. А может как-то на этих страхах можно заработать? Там вроде говорили что 2 волна грядет и она передается половым путем, пора тулить чёпы/насадки с Амазона!
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.