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Карантин в Україні
продовжать до кінця липня

Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:19

  Scotch написав:Власти очень понравился карантин.У них свои цели.


Можно поконкретнее какие цели,очень интересно?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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