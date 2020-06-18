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Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:19
Scotch написав:
Власти очень понравился карантин.У них свои цели.
Можно поконкретнее какие цели,очень интересно?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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