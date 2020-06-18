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Карантин в Україні
продовжать до кінця липня

Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:19

  Scotch написав:Власти очень понравился карантин.У них свои цели.


Можно поконкретнее какие цели,очень интересно?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:14

  hno3 написав:
  Scotch написав:Влада дуже сподобався карантін.У них свої цілі.

Можна конкретніше які цілі, дуже цікаво?

Не можу знати всього, мої припущення:
1. Ухвалювати в Раді що завгодно не боячись акцій протесту, бо ж карантин (вже не актуально, але на початку карантину було).
2. Початок карантину дивовижним чином збігся зі зниженням української економіки й без карантину. Дуже зручно для виправдання зниження, це ж не ми недолугі правителі, це все вірус.
3. Підтримка власного рейтингу завдяки "боротьбі" з вірусом, багато народу налякані, тому треба ввести карантин, щоб ще більше налякати й зобразити видимість діяльності, "боротьби" з невидимим ворогом.
4. Під приводом "боротьби" з вірусом перекроїти бюджети, перерозподілити гроші собі в кишеню.
5. Понапризначати на посади людей без відкритих конкурсів під приводом того, що відкритий конкурс не можна проводити, бо ж карантин.
6. Мати виправдання для будь-якого свого безглуздого або корисного для себе рішення. Все дуже просто, це було зроблено для "боротьби" з вірусом, або через карантин.
7. Відволікання уваги від своїх дій, максимальна концентрація на коронавірусі. Ніби це єдина тема, варта висвітлення.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:25

  EKO написав:
  arheops написав:EKO два дня назад статистику обновили. В кировоградской и иванофранковской 5.2%+ ЛЕТАЛЬНОСТЬ, в других областях тоже 4%+.
в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине. какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?)


какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?) - в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине.

Ничего странного в этом не видите? 8)
Если из реально зараженных 100 человек только 25 протестировать, а из этих 25 - 5 будет тяжелых и из 5 - 1 человек умрет, то все статистически и сойдется.
Мы вообще не знаем общую картину заболевания - тестировано в Украине менее 1% населения.
Но, если статистически НЕТ роста смертности, в сравнении с прошлым годом, то это ли не повод задуматься, что что то не так как нам рассказывают?

А эта статистика где-то в открытом доступе есть -- если Украина имелась в виду? А если не Украина -- то та же Бразилия ее уже перестала предоставлять (по вышеозвученным проблемам со стадионами).
_hunter
 
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