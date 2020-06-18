Карантин в Україні продовжать до кінця липня

Можно поконкретнее какие цели,очень интересно?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:19
Можно поконкретнее какие цели,очень интересно?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:14
Не можу знати всього, мої припущення:
1. Ухвалювати в Раді що завгодно не боячись акцій протесту, бо ж карантин (вже не актуально, але на початку карантину було).
2. Початок карантину дивовижним чином збігся зі зниженням української економіки й без карантину. Дуже зручно для виправдання зниження, це ж не ми недолугі правителі, це все вірус.
3. Підтримка власного рейтингу завдяки "боротьбі" з вірусом, багато народу налякані, тому треба ввести карантин, щоб ще більше налякати й зобразити видимість діяльності, "боротьби" з невидимим ворогом.
4. Під приводом "боротьби" з вірусом перекроїти бюджети, перерозподілити гроші собі в кишеню.
5. Понапризначати на посади людей без відкритих конкурсів під приводом того, що відкритий конкурс не можна проводити, бо ж карантин.
6. Мати виправдання для будь-якого свого безглуздого або корисного для себе рішення. Все дуже просто, це було зроблено для "боротьби" з вірусом, або через карантин.
7. Відволікання уваги від своїх дій, максимальна концентрація на коронавірусі. Ніби це єдина тема, варта висвітлення.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:25
А эта статистика где-то в открытом доступе есть -- если Украина имелась в виду? А если не Украина -- то та же Бразилия ее уже перестала предоставлять (по вышеозвученным проблемам со стадионами).
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