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Карантин в Україні продовжать до кінця липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:19
Scotch написав:
Власти очень понравился карантин.У них свои цели.
Можно поконкретнее какие цели,очень интересно?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:14
hno3 написав: Scotch написав:
Влада дуже сподобався карантін.У них свої цілі.
Можна конкретніше які цілі, дуже цікаво?
Не можу знати всього, мої припущення:
1. Ухвалювати в Раді що завгодно не боячись акцій протесту, бо ж карантин (вже не актуально, але на початку карантину було).
2. Початок карантину дивовижним чином збігся зі зниженням української економіки й без карантину. Дуже зручно для виправдання зниження, це ж не ми недолугі правителі, це все вірус.
3. Підтримка власного рейтингу завдяки "боротьбі" з вірусом, багато народу налякані, тому треба ввести карантин, щоб ще більше налякати й зобразити видимість діяльності, "боротьби" з невидимим ворогом.
4. Під приводом "боротьби" з вірусом перекроїти бюджети, перерозподілити гроші собі в кишеню.
5. Понапризначати на посади людей без відкритих конкурсів під приводом того, що відкритий конкурс не можна проводити, бо ж карантин.
6. Мати виправдання для будь-якого свого безглуздого або корисного для себе рішення. Все дуже просто, це було зроблено для "боротьби" з вірусом, або через карантин.
7. Відволікання уваги від своїх дій, максимальна концентрація на коронавірусі. Ніби це єдина тема, варта висвітлення.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:25
EKO написав:
какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?) - в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине.
arheops написав:EKO
два дня назад статистику обновили. В кировоградской и иванофранковской 5.2%+ ЛЕТАЛЬНОСТЬ, в других областях тоже 4%+.
в легкой форме - даже НЕ ТЕСТИРУЮТ уже в Украине. какие там 5% тяжелых, ага. 5% тяжелых и 5.2% умерло(легкие умерли чтоли?)
Ничего странного в этом не видите?
Если из реально зараженных 100 человек только 25 протестировать, а из этих 25 - 5 будет тяжелых и из 5 - 1 человек умрет, то все статистически и сойдется.
Мы вообще не знаем общую картину заболевания - тестировано в Украине менее 1%
населения.
Но, если статистически НЕТ роста смертности, в сравнении с прошлым годом
, то это ли не повод задуматься, что что то не так как нам рассказывают?
А эта статистика где-то в открытом доступе есть -- если Украина имелась в виду? А если не Украина -- то та же Бразилия ее уже перестала предоставлять (по вышеозвученным проблемам со стадионами).
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_hunter
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:12
0mage0 написав:
Не можу знати всього, мої припущення:
1. Ухвалювати в Раді що завгодно не боячись акцій протесту, бо ж карантин (вже не актуально, але на початку карантину було).
2. Початок карантину дивовижним чином збігся зі зниженням української економіки й без карантину. Дуже зручно для виправдання зниження, це ж не ми недолугі правителі, це все вірус.
3. Підтримка власного рейтингу завдяки "боротьбі" з вірусом, багато народу налякані, тому треба ввести карантин, щоб ще більше налякати й зобразити видимість діяльності, "боротьби" з невидимим ворогом.
4. Під приводом "боротьби" з вірусом перекроїти бюджети, перерозподілити гроші собі в кишеню.
5. Понапризначати на посади людей без відкритих конкурсів під приводом того, що відкритий конкурс не можна проводити, бо ж карантин.
6. Мати виправдання для будь-якого свого безглуздого або корисного для себе рішення. Все дуже просто, це було зроблено для "боротьби" з вірусом, або через карантин.
7. Відволікання уваги від своїх дій, максимальна концентрація на коронавірусі. Ніби це єдина тема, варта висвітлення.
1)У ЗЕ и так большенство, могут принимать что хотят
2)Экономика у нас падала, карантин только ускорил процесс. И без карантина у власти отмазок всегда хватало
3)Рейтинг у ЗЕ падает постоянно и будет падать дальше
4)Так власть всегда с перераспределением справлялась, только клювики успевай открывать. Карантин особо на это не повлиял и без него отлично справлялись
5)Не знаю как работает механизм открытых конкурсов, не ужели реально рабочий механизм?
6)Ну да, будет еще одна отмазка, которых и до этого было не мало
7)Это главная тема во всех странах сейчас
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:20
hno3 написав: 0mage0 написав:
Не можу знати всього, мої припущення:
1. Ухвалювати в Раді що завгодно не боячись акцій протесту, бо ж карантин (вже не актуально, але на початку карантину було).
2. Початок карантину дивовижним чином збігся зі зниженням української економіки й без карантину. Дуже зручно для виправдання зниження, це ж не ми недолугі правителі, це все вірус.
3. Підтримка власного рейтингу завдяки "боротьбі" з вірусом, багато народу налякані, тому треба ввести карантин, щоб ще більше налякати й зобразити видимість діяльності, "боротьби" з невидимим ворогом.
4. Під приводом "боротьби" з вірусом перекроїти бюджети, перерозподілити гроші собі в кишеню.
5. Понапризначати на посади людей без відкритих конкурсів під приводом того, що відкритий конкурс не можна проводити, бо ж карантин.
6. Мати виправдання для будь-якого свого безглуздого або корисного для себе рішення. Все дуже просто, це було зроблено для "боротьби" з вірусом, або через карантин.
7. Відволікання уваги від своїх дій, максимальна концентрація на коронавірусі. Ніби це єдина тема, варта висвітлення.
1)У ЗЕ и так большенство, могут принимать что хотят
2)Экономика у нас падала, карантин только ускорил процесс. И без карантина у власти отмазок всегда хватало
3)Рейтинг у ЗЕ падает постоянно и будет падать дальше
4)Так власть всегда с перераспределением справлялась, только клювики успевай открывать. Карантин особо на это не повлиял и без него отлично справлялись
5)Не знаю как работает механизм открытых конкурсов, не ужели реально рабочий механизм?
6)Ну да, будет еще одна отмазка, которых и до этого было не мало
7)Это главная тема во всех странах сейчас
Петя №2
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:25
hno3 написав: Scotch написав:
Власти очень понравился карантин.У них свои цели.
Можно поконкретнее какие цели,очень интересно?
Хм,старо как мир-всем по наморднику и чтоб не возникали.
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limo
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