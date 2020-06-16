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Ціни на полуницю в Україні впали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила прес-служба аналітичної платформи EastFruit, на вихідних прибирання полуниці почалася в північних і західних регіонах України, що вплинуло на ціноутворення. "Сьогодні, 16 червня, обсяг пропозиції суниці садової (полуниці) на ринку збільшився настільки, що ціни на неї почали різко знижуватися у всіх регіонах.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:33
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