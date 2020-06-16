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Ціни на полуницю
в Україні впали

Ціни на полуницю в Україні впали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:33

Ціни на полуницю в Україні впали

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила прес-служба аналітичної платформи EastFruit, на вихідних прибирання полуниці почалася в північних і західних регіонах України, що вплинуло на ціноутворення. "Сьогодні, 16 червня, обсяг пропозиції суниці садової (полуниці) на ринку збільшився настільки, що ціни на неї почали різко знижуватися у всіх регіонах.

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везите в Одессу, тут по 70 - 100
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Ну если цена 65-100 грн это упали, то тогда наверное да.
Цены 25-40 грн не видел.
Вы с какой планеты пишете?
blueiceua
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Житомир - 85-110
nvvetal
 
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  nvvetal написав:Житомир - 85-110


таки лучше брать бананвы
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uaprofi
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ternopil 45, 55, 65 hrn.
komus sos na holovu vpalo.
igorbuda52
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