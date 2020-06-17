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Ціни на полуницю в Україні впали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомила прес-служба аналітичної платформи EastFruit, на вихідних прибирання полуниці почалася в північних і західних регіонах України, що вплинуло на ціноутворення. "Сьогодні, 16 червня, обсяг пропозиції суниці садової (полуниці) на ринку збільшився настільки, що ціни на неї почали різко знижуватися у всіх регіонах.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:33
везите в Одессу, тут по 70 - 100
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:28
Ну если цена 65-100 грн это упали, то тогда наверное да.
Цены 25-40 грн не видел.
Вы с какой планеты пишете?
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blueiceua
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:30
Житомир - 85-110
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nvvetal
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:13
nvvetal написав:
Житомир - 85-110
таки лучше брать бананвы
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:15
ternopil 45, 55, 65 hrn.
komus sos na holovu vpalo.
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igorbuda52
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:32
брав сьогодні по 75, Київ.
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unicdima
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Додано: Чет 18 чер, 2020 00:54
unicdima написав:
брав сьогодні по 75, Київ.
думаю, в області дешевше 90-100 грн за кг не знайдете і на цих вихідних. В Києві, так, сьогодні бачив по 75-80 грн, на зупинці громадьского ... поповнює склад мінералами))
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mvi
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Додано: Чет 18 чер, 2020 01:04
35гр.Шувар.
От де Україна!
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