Ціни на полуницю в Україні впали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 09:04
uaprofi написав:
таки лучше брать бананвы
Меня в последние годы удивляла цена на бананы больше всего. На все цены растут - а они стабильно низкие. Доставка, пошлины, ретейл. И такая цена. В чем секрет?
RomaI
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:18
Ethereum написав:
35гр.Шувар.
От де Україна!
https://vip.shuvar.com/produkt/Polunytsya-0500h_/12850
Полуниця 0,500г.
49.95 грн/шт.
anduzenko
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:41
Святошино 65 грн
mapamapa
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