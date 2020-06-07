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Finance.ua: Рейтинг
дебетових карток

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:13

Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

Пропонуємо до обговорення:
Чия картка краще?
Банківські картки можуть бути кредитними або дебетовими. Перші – це безкоштовний, «кишеньковий» банківський кредит. Вони дозволяють користуватися як власними, так і банківськими грошима. Другі – тільки власними. Це ваш електронний гаманець, який безпечніше, зручніше і вигідніше звичайного: його важче втратити, а в разі втрати завжди можна заблокувати. У більшості з нас є як ті, так і інші картки, оскільки вони виконують різні функції, але відмінно один одного доповнюють. Тому, склавши декількох рейтингів кредиток, ми вирішили також зробити рейтинг дебетових карток.

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D2
 
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