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Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Чия картка краще?
Банківські картки можуть бути кредитними або дебетовими. Перші – це безкоштовний, «кишеньковий» банківський кредит. Вони дозволяють користуватися як власними, так і банківськими грошима. Другі – тільки власними. Це ваш електронний гаманець, який безпечніше, зручніше і вигідніше звичайного: його важче втратити, а в разі втрати завжди можна заблокувати. У більшості з нас є як ті, так і інші картки, оскільки вони виконують різні функції, але відмінно один одного доповнюють. Тому, склавши декількох рейтингів кредиток, ми вирішили також зробити рейтинг дебетових карток.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:11
На ФФ плывёт разметка, читать невозможно.
И, давно говорил: такие данные нужно подавать в виде таблицы с сортировкой по столбцам, а не в виде простого текста.
Ну, и как давно говорили: очень зря, что выкинули карты, по которым возможен кредлим.
Спасибо, конечно, за работу, но такое впечатление, что сделана она просто для галочки
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:38
"Комисія за поповнення"
"Валюта кэшбэку"
Дальше просто не стал читать. Могу предложить сайту свою кандидатуру в качестве редактора текста на зарплату. Это просто невозможно читать.
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