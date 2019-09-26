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Finance.ua: Рейтинг дебетових карток
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Чия картка краще?
Банківські картки можуть бути кредитними або дебетовими. Перші – це безкоштовний, «кишеньковий» банківський кредит. Вони дозволяють користуватися як власними, так і банківськими грошима. Другі – тільки власними. Це ваш електронний гаманець, який безпечніше, зручніше і вигідніше звичайного: його важче втратити, а в разі втрати завжди можна заблокувати. У більшості з нас є як ті, так і інші картки, оскільки вони виконують різні функції, але відмінно один одного доповнюють. Тому, склавши декількох рейтингів кредиток, ми вирішили також зробити рейтинг дебетових карток.
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D2
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:11
На ФФ плывёт разметка, читать невозможно.
И, давно говорил: такие данные нужно подавать в виде таблицы с сортировкой по столбцам, а не в виде простого текста.
Ну, и как давно говорили: очень зря, что выкинули карты, по которым возможен кредлим.
Спасибо, конечно, за работу, но такое впечатление, что сделана она просто для галочки
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mustbe
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:38
"Комисія за поповнення"
"Валюта кэшбэку"
Дальше просто не стал читать. Могу предложить сайту свою кандидатуру в качестве редактора текста на зарплату. Это просто невозможно читать.
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Striker
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:21
Striker написав:
"Комис
ія за поповнення"
"Валюта кэ
шбэ
ку"
Дальше просто не стал читать. Могу предложить сайту свою кандидатуру в качестве редактора текста на зарплату. Это просто невозможно читать.
Благодарим за подсказку. Опечатки исправлены.
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ShtormK
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:33
mustbe написав:
На ФФ плывёт разметка, читать невозможно.
Специально открыл в ФФ, все отлично отображается, ничего не плывет. Какую версию вы используете?
mustbe написав:
И, давно говорил: такие данные нужно подавать в виде таблицы с сортировкой по столбцам, а не в виде простого текста.
В данном рейтинге многие позиции повторяются у нескольких карт, это не имело бы эффекта. Но... услышали,подумаем.
mustbe написав:
Ну, и как давно говорили: очень зря, что выкинули карты, по которым возможен кредлим.
В названии черным по белому написано "дебетовых". Это карты, по которым не может быть кредлимита
mustbe написав:
Спасибо, конечно, за работу, но такое впечатление, что сделана она просто для галочки
Это только Ваше мнение. Но нам ценно мнение каждого. "Почуєм кожного", или как там было у №4?
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ShtormK
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:49
ShtormK написав: mustbe написав:
На ФФ плывёт разметка, читать невозможно.
Специально открыл в ФФ, все отлично отображается, ничего не плывет. Какую версию вы используете?
mustbe написав:
И, давно говорил: такие данные нужно подавать в виде таблицы с сортировкой по столбцам, а не в виде простого текста.
В данном рейтинге многие позиции повторяются у нескольких карт, это не имело бы эффекта. Но... услышали,подумаем.
Да, разметку - починили, вопрос снимается.
Обычно карты сравнивают не по какой-то абстрактной "лучшести", а по конкретному критерию.
Вот, скажем простой вопрос: по какой карте из этого недо-списка наибольший процент на остаток собственных средств ?
Была бы таблица - достаточно было бы одного клика по этой колонке.
А так - приходится вчитываться в описание каждой карты и выуживать заветную циферку.
Преимущества таблицы настолько очевидны, что не представляю что может заставлять её не использовать
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mustbe
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:22
mustbe написав:
Вот, скажем простой вопрос: по какой карте из этого недо-списка
наибольший процент на остаток собственных средств ?
Давайте вы слегка умерите тон... и продолжим обсуждение во взаимовежливой манере. Если это, конечно,вас не затруднит.
Замечания можно делать более спокойно. Они тогда и восприниматься будут по-другому.
С надеждой на понимание.
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ShtormK
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:35
ShtormK
Спасибо Вам за проделанную работу. Надеюсь, наши замечания и пожелания будут учтены. Поддерживаю mustbe в том, что в виде таблицы было бы намного информативней, особенно людям, которые никогда не вникали в этот вопрос. Допустим, достаточно было бы добавить к текущему варианту сводную таблицу в самом конце.
И если мы ругаем за что-то, значит нам не безразлично то, что Вы делаете, хоть иногда бываем резковаты в своих высказываниях.
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Striker
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:40
Прошу прощения, если задел. Не со зла.
Просто хотел обратить внимание, что этот рейтинг не даёт даже ответа на первейший, простейший, элементарный, базовый вопрос по дебеткам:
по какой карте наибольший процент на остаток ?
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mustbe
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