Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

Проехали
Цель данного рейтинга - дать комплексную оценку имеющимся картам. По нескольким параметрам.
Но, возможно, Вы правы: процент на остаток стоит выделить. Кстати, далеко не по всем картам он и есть...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:39
Проехали
Цель данного рейтинга - дать комплексную оценку имеющимся картам. По нескольким параметрам.
Но, возможно, Вы правы: процент на остаток стоит выделить. Кстати, далеко не по всем картам он и есть...
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:45
Думаю, что ваши разработчики таки умеют рисовать таблицы )))
Другой вопрос - нужно ли это ? Им в частности, и порталу в целом.
Визуализировал своё видение оптимального формата здесь:
У меня эта таблица заняла пару часов.
Надеюсь, что за пару месяцев - ваши разработчики тоже осилят такой космос )
ЗЫ. Готов рисовать такие таблички за жалкие 50% от общей зарплаты той другой службы )
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:39
1. А почему "Частина пакету" эт хуже чем "самостійна"?
В данном случае пакетность позволяет легче выполнить условность обслуживания, заработать каких-то плюшек. Или как?
2. Альфы кэшбэк начисляется орехами, а не грошима. А гроши еще нуна постараться заполучить, выполнив пару условий
3. Відсоток на залишок. Кроме непосредственно %% на остаток, есть еще т.н. субсчета(МЗ) и 24/7 сберы и вільні гроши, которые вместе с ИБ позволяют оперативно копить. Т.е. не учтены т.н. квази-копилки.
4. Кур`єрська доставка. Щаа вааще уже модно Жижитал-карты получать, без пластика, мнгновенно.
5. у КдВ Шапита есть комисс карты за пополнение - 0.5%
6. Прикол. Белая Моня без чЁрной не бывает -- эт пакет, наверное. Да и вааще эт ток половина карты
7. Кстати, Б5 у Таси бывает и чистадебетной, с КБ и % на остаток!
8. Пакет Smart, Креді Агріколь. Он участвует в МС Ривордс, т.е. там есть кэшбэк фантиками порядка 0.8%. И иногда это лучше, чем 0.5% от Альфы, например, при инет-оплатах.
ПС. Даа, табличное пердставление инф-и гораздо читабельнееи компактнее выходит. Правда нужно поработать над условными обозначениями в самой талбице.
Ну а описательная часть с картинками будет полезна неофитам
Востаннє редагувалось clientage в Чет 18 чер, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:39
Это жесть..... Ну одно дело когда такое пишут на женском форуме, но на финансовом сайте, это грусть. Автор совершенно не имеет понятия что такое дебетная карта и кредитная. К примеру обычная чёрная карта в моно или универсалка привата уровня классик не кредитные карты, а такие же дебетные, просто на них может быть кредитный лимит. Как можно писать статью не понимая таких вещей...
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:39
а почему у Вас стоит ВсеКарта, ПУМБ снятие нала - "ограничение по количеству" - там же через банкоматы нет лимитов ?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:46
А в чем разница между Дт- и Кт-картами?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:48
и да, только тапками не бросайте (и в личку НЕ пишите)
- но КДВ от привата Комісія за поповнення є 0.0 з 2.0
там полюбому должен быть хотябы один бал, а не 0
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:50
uaprofi, ну зачем же так?
В тарифах 0.5%, значит 0.0
Я б и пост прибрал, чо фулюганить?
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