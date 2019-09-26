Finance.ua: Рейтинг дебетових карток

Додано: Чет 18 чер, 2020 22:39

1. А почему "Частина пакету" эт хуже чем "самостійна"?В данном случае пакетность позволяет легче выполнить условность обслуживания, заработать каких-то плюшек. Или как?2. Альфы кэшбэк начисляется орехами, а не грошима. А гроши еще нуна постараться заполучить, выполнив пару условий3. Відсоток на залишок. Кроме непосредственно %% на остаток, есть еще т.н. субсчета(МЗ) и 24/7 сберы и вільні гроши, которые вместе с ИБ позволяют оперативно копить. Т.е. не учтены т.н. квази-копилки.4. Кур`єрська доставка. Щаа вааще уже модно Жижитал-карты получать, без пластика, мнгновенно.5. у КдВ Шапита есть комисс карты за пополнение - 0.5%6. Прикол. Белая Моня без чЁрной не бывает -- эт пакет, наверное. Да и вааще эт ток половина карты7. Кстати, Б5 у Таси бывает и чистадебетной, с КБ и % на остаток!8. Пакет Smart, Креді Агріколь. Он участвует в МС Ривордс, т.е. там есть кэшбэк фантиками порядка 0.8%. И иногда это лучше, чем 0.5% от Альфы, например, при инет-оплатах.ПС. Даа, табличное пердставление инф-и гораздо читабельнееи компактнее выходит. Правда нужно поработать над условными обозначениями в самой талбице.Ну а описательная часть с картинками будет полезна неофитамППС. Я вот подумал, шо для меня было бы антирестно чуток критерии подрихтовать. Т.е. нуна слямзить талбицуи например убрать критерий обнала, курьера, пакета, пэя, а кэшбек отрейтинговать по ликвидности и категорям (штук 7) и пофиг фантиками он или грошима