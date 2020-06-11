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Кличко розповів, як відновити
повноцінну роботу...

Кличко розповів, як відновити повноцінну роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:25

Кличко розповів, як відновити повноцінну роботу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба мера столиці в Telegram.

Дивися повний текст Кличко розповів, як відновити повноцінну роботу аеропорту \"Київ\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:26

Работу Аэропорта восстановить просто - забрать его у НЭЭФФЕКТИВНОГО собственника - олигарха- Василия Хмельницкого и продать (с объязательствами работы и сохранения рабочих мест и т.д.) эффективному собственнику.
blueiceua
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