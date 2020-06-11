Про це повідомляє прес-служба мера столиці в Telegram.
Дивися повний текст Кличко розповів, як відновити повноцінну роботу аеропорту \"Київ\".
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:25
Кличко розповів, як відновити повноцінну роботу...
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Дивися повний текст Кличко розповів, як відновити повноцінну роботу аеропорту \"Київ\".
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:26
Работу Аэропорта восстановить просто - забрать его у НЭЭФФЕКТИВНОГО собственника - олигарха- Василия Хмельницкого и продать (с объязательствами работы и сохранения рабочих мест и т.д.) эффективному собственнику.
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