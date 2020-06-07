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Рада списала борги
старого енергоринку

Рада списала борги старого енергоринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:26

Рада списала борги старого енергоринку

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада списала борги старого енергоринку. ВР схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2386.

Дивися повний текст Рада списала борги старого енергоринку.
R2
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За чей счет и в чью полььзу атракцион невиданной щедрости?
blueiceua
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Зашибись. Нужно теперь по народу пройтись собрать налог на дождь с градом.
askoldlavskiy
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