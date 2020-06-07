Верховна рада списала борги старого енергоринку. ВР схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2386.
Дивися повний текст Рада списала борги старого енергоринку.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 16:26
Рада списала борги старого енергоринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада списала борги старого енергоринку.
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:46
Зашибись. Нужно теперь по народу пройтись собрать налог на дождь с градом.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:43
Во блин, может в общем по стране все спишем всем ? Чем мы хуже госкомпаний, мы даже лучше Наверно под шумок, кто то прокатится с ветерком.
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