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Fitch назвали головний
виклик для України

Fitch назвали головний виклик для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:18

Fitch назвали головний виклик для України

Пропонуємо до обговорення:
Програма stand by Міжнародного валютного фонду (МВФ) забезпечить країні необхідне фінансування, однак зберігається ризик серйозного сповільнення і припинення реформ, констатується у коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch у вівторок.

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