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Мінфін планує істотно збільшити суму відшкодування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в стратегії Міністерства фінансів до 2023 року.
Дивися повний текст Мінфін планує істотно збільшити суму відшкодування для депозитів
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R2
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:26
это как метро на Троещину
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Rainbow
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30
А причем тут минфин у нас же есть фонд грабування "независимый"?
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demichh
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:54
зачем оно вообще надо с такими процентами по депозитам
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alter
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