Про це сказано в стратегії Міністерства фінансів до 2023 року.
Дивися повний текст Мінфін планує істотно збільшити суму відшкодування для депозитів.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:26
Мінфін планує істотно збільшити суму відшкодування для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін планує істотно збільшити суму відшкодування для депозитів.
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:33
Лучше повысили бы прямо сейчас до 400 тысяч.Позорище.Сумма не менялась ещё с курса 8.
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