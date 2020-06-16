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Мінфін планує істотно збільшити
суму відшкодування для...

Мінфін планує істотно збільшити суму відшкодування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:26

Мінфін планує істотно збільшити суму відшкодування для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в стратегії Міністерства фінансів до 2023 року.

Дивися повний текст Мінфін планує істотно збільшити суму відшкодування для депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:26

это как метро на Троещину
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:30

А причем тут минфин у нас же есть фонд грабування "независимый"?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:54

зачем оно вообще надо с такими процентами по депозитам
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:33

Лучше повысили бы прямо сейчас до 400 тысяч.Позорище.Сумма не менялась ещё с курса 8.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:59

Клоуны! Я ржал))) Очередные абещалки в стиле Ходжи Насреддина (...а там или султан сменится, или осёл сдохнет...) А как можно сделать рентабельность в 20% при ставках депо&кредитов стремящихся к НУЛЮ ? Поле чудес в стране...
sveneld83
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