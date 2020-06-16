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В Україні запустили виробництво
нової моделі автомобіля...

В Україні запустили виробництво нової моделі автомобіля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:22

В Україні запустили виробництво нової моделі автомобіля...

Пропонуємо до обговорення:
На автомобільному заводі Авто-Холдинг розпочалось серійне виробництво промтоварного фургона на шасі середньотоннажного вантажного автомобіля FAW Tiger V.

Дивися повний текст В Україні запустили виробництво нової моделі автомобіля (фото).
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Хорошая китайская поделка.)
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