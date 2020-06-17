На автомобільному заводі Авто-Холдинг розпочалось серійне виробництво промтоварного фургона на шасі середньотоннажного вантажного автомобіля FAW Tiger V.
Дивися повний текст В Україні запустили виробництво нової моделі автомобіля (фото).
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:22
В Україні запустили виробництво нової моделі автомобіля...
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Дивися повний текст В Україні запустили виробництво нової моделі автомобіля (фото).
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:04
Всё из Китая, а на заводе только колёса прикручивают. Просто зашибись серийное производство )
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