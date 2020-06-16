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В Україні можуть ускладнити
реєстрацію куплених за...

В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:41

В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за...

Пропонуємо до обговорення:
Проект постанови оприлюднено на сайті уряду.

Дивися повний текст В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за кордоном авто.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:41

при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины. За 300 евро.

Не, ну не ди*илы?
Латиница мусорам не понятна.
Понадобится только гербовая печать. Ага, себе прямо на лоб пусть поставят, вместо кокарды ((от фр. cocardes, «петушиные перья»)) :evil:
Каких вам еще авакореформ в мвд не хватает? :twisted:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:57

Ещё один способ подоить простых людей от ур..дов из Кончи Заспы.
anton_gms
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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