Проект постанови оприлюднено на сайті уряду.
Дивися повний текст В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за кордоном авто.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:41
В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за кордоном авто.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:41
при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины. За 300 евро.
Не, ну не ди*илы?
Латиница мусорам не понятна.
Понадобится только гербовая печать. Ага, себе прямо на лоб пусть поставят, вместо кокарды ((от фр. cocardes, «петушиные перья»))
Каких вам еще авакореформ в мвд не хватает?
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