Проект постанови оприлюднено на сайті уряду.
Дивися повний текст В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за кордоном авто.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:41
В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за кордоном авто.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:41
при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины. За 300 евро.
Не, ну не ди*илы?
Латиница мусорам не понятна.
Понадобится только гербовая печать. Ага, себе прямо на лоб пусть поставят, вместо кокарды ((от фр. cocardes, «петушиные перья»))
Каких вам еще авакореформ в мвд не хватает?
Додано: Чет 18 чер, 2020 04:10
Re: В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за...
Вот доверь селюкам законы разрабатывать. Гербовая печать - что это вообще такое? В США регистрация авто - это корешок напечатанный на принтере. На нем даже подписи нет не то что печати. Во многих странах решистрация электронная.
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:04
В США, как и во многих странах по полной дерут налоги. При этом мизер теневухи. И если вы нигде не работаете и вдруг купили авто - у вас обязательно спросят, откуда деньги. И если вы не удосужитесь доказать что они получены честным путем и уплачены налоги, то останетесь вы без авто.
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