В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:40
Тупой корупционный скот в МВД не знает латиницы? Мы же в Европу идем. Эту шваль нужно гнать ссаными тряпками из кабинетов, вместе с министром!
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eduard_k
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:10
eduard_k написав:
Тупой корупционный скот в МВД не знает латиницы? Мы же в Европу идем. Эту нужно гнать эту шваль ссаными тряпками из кабинетов, вместе с министром!
Шли. Но адепты - "хуже не будет", всё вернули взад. Теперь скрипят, при этом ошибку свою не признают. Так что всё правильно делает Аваков.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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