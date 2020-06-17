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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:40
Тупой корупционный скот в МВД не знает латиницы? Мы же в Европу идем. Эту шваль нужно гнать ссаными тряпками из кабинетов, вместе с министром!
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:10
Шли. Но адепты - "хуже не будет", всё вернули взад. Теперь скрипят, при этом ошибку свою не признают. Так что всё правильно делает Аваков.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:41
коли почнуть саджати "слуг народу" за тупе лобіювання інтересів всяких недоюристів, бездарей і всяких "експертів" нотаріусів?!!!!!
Додано: Чет 18 чер, 2020 17:26
Re: В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за...
ні один порохобот навіть не прочитав про що річ
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