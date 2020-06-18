В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:40
Тупой корупционный скот в МВД не знает латиницы? Мы же в Европу идем. Эту шваль нужно гнать ссаными тряпками из кабинетов, вместе с министром!
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eduard_k
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:10
eduard_k написав:
Тупой корупционный скот в МВД не знает латиницы? Мы же в Европу идем. Эту нужно гнать эту шваль ссаными тряпками из кабинетов, вместе с министром!
Шли. Но адепты - "хуже не будет", всё вернули взад. Теперь скрипят, при этом ошибку свою не признают. Так что всё правильно делает Аваков.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:41
коли почнуть саджати "слуг народу" за тупе лобіювання інтересів всяких недоюристів, бездарей і всяких "експертів" нотаріусів?!!!!!
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agrinol
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Додано: Чет 18 чер, 2020 19:40
в таких новостях нужно указывать должности и фамилии
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:03
dimo_0n написав: Dear_Sir написав:
В США регистрация авто - это корешок напечатанный на принтере. На нем даже подписи нет не то что печати. Во многих странах решистрация электронная.
В США, как и во многих странах по полной дерут налоги. При этом мизер теневухи. И если вы нигде не работаете и вдруг купили авто - у вас обязательно спросят, откуда деньги. И если вы не удосужитесь доказать что они получены честным путем и уплачены налоги, то останетесь вы без авто.
Я нигде не работал - покупал авто в США дважды, никто ничего не спросил. Есть масса других способов кросс чек кроме как в тупую гоняться за человеком с расспросами. В США за такими суммами федералы не охотятся. Например, подарки от родственнков из-за рубежа меньше $100,000 даже не нужно указывать в декларации.
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Dear_Sir
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