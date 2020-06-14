Про це йдеться у відповідній постанові НКРЕКУ.
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів висловила зауваження щодо меморандуму про \"зелені\" тарифи.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:45
Нацкомісія з тарифів висловила зауваження щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів висловила зауваження щодо меморандуму про \"зелені\" тарифи.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:45
І інвесторів у зелену енергетику зелена пліснява теж кинула. Чи є ще хто-небудь кого не обдурила банда Хрипатого? Агов! Озовіться!
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