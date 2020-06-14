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Нацкомісія з тарифів
висловила зауваження щодо...

Нацкомісія з тарифів висловила зауваження щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:45

Нацкомісія з тарифів висловила зауваження щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповідній постанові НКРЕКУ.

Дивися повний текст Нацкомісія з тарифів висловила зауваження щодо меморандуму про \"зелені\" тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:45

І інвесторів у зелену енергетику зелена пліснява теж кинула. Чи є ще хто-небудь кого не обдурила банда Хрипатого? Агов! Озовіться!
augur
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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