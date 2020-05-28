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Протести на Русанівських
садах: Кличко звинувачує...

Протести на Русанівських садах: Кличко звинувачує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:43

Протести на Русанівських садах: Кличко звинувачує...

Пропонуємо до обговорення:
Мер стверджує, що протестувальники нехтують інтересами інших киян.

Дивися повний текст Протести на Русанівських садах: Кличко звинувачує місцевих жителів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:43

5 лет было на решение этого вопроса. Петляли. А сейчас нужно показать хоть какой-то минимальный заезд с Левого берега перед выборами.
RomaI
 
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