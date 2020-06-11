Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна працювати на вугіллі.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:46
Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
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Дивися повний текст Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна працювати на вугіллі.
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