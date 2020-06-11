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Шмигаль заявив, що українська
енергетика повинна...

Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:46

Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна працювати на вугіллі.
R2
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космический.....
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:54

Пора заканчивать этот ахметовский беспредел.
sena_2008atp
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