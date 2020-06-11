Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна працювати на вугіллі.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:46
Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна працювати на вугіллі.
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:30
Re: Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
а лучше дровами....
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:56
Я считаю что основным источником должно стать ...г_а_вн_о.... Биореактор.
свинарник курятники да просто из канализации добить этого ресурса можно немерянно, одна свиноферма дает тысячи тон . И это бесплатный источник тепла и электроэнергии.
А вообще мне нравиться опыт белорусов ...построили новую АЕС - молодцы. Это сама чистая самая зеленая , зеленее некуда электроэнергия! То что долбодятлы проводили на чаес эксперимент , а японци построили в зоне землетрясений и цунами так это человеческий фактор
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:58
а поезда должны ездить на пару... и правда, к чему нам новые технологии в 2020 году
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