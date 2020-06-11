Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...

Додано: Сер 17 чер, 2020 21:58

а поезда должны ездить на пару... и правда, к чему нам новые технологии в 2020 году

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