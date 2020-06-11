RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль заявив, що українська
енергетика повинна...

Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:46

Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна працювати на вугіллі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88820
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:46

космический.....
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:54

Пора заканчивать этот ахметовский беспредел.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1997
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:30

Re: Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...

а лучше дровами....
svetoch-10
 
Повідомлень: 360
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:56

Я считаю что основным источником должно стать ...г_а_вн_о.... Биореактор.
свинарник курятники да просто из канализации добить этого ресурса можно немерянно, одна свиноферма дает тысячи тон . И это бесплатный источник тепла и электроэнергии.

А вообще мне нравиться опыт белорусов ...построили новую АЕС - молодцы. Это сама чистая самая зеленая , зеленее некуда электроэнергия! То что долбодятлы проводили на чаес эксперимент , а японци построили в зоне землетрясений и цунами так это человеческий фактор
yama
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4362 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:58

а поезда должны ездить на пару... и правда, к чему нам новые технологии в 2020 году
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3081
З нами з: 03.02.13
Подякував: 309 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:49

А сіяти краще вручну. Знищимо трактори й створимо мільйони робочих місць. Це називається луддизм і, здається, в розвинених країнах відсутнє років 200 явище. Трясця, 73 відсотки продовжують свавілля :(
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:41

Это уже какой-то бред и вредительство на высшем государственном уровне.
Vis
 
Повідомлень: 602
З нами з: 30.09.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:45

  Vis написав:Это уже какой-то бред и вредительство на высшем государственном уровне.

Не меньшее чем Роттердам+
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9752
З нами з: 03.11.08
Подякував: 716 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль попросив у ЄС кредит на ремонт доріг
R2 » Сер 17 чер, 2020 11:45
2 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 11:56
iserp2014
"Не є захмарним проєктом": Шмигаль розповів про...
R2 » П'ят 12 чер, 2020 11:59
3 580
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 12:11
Вкладчик1234
"Ми глибоко просіли": Шмигаль назвав можливі терміни...
R2 » Сер 10 чер, 2020 22:24
4 532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 10:05
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1535)
17.06.2020 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.