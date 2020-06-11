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Шмигаль заявив, що українська
енергетика повинна...

Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 07:19

Какая страна, такой и менеджмент...
De Bil
 
Повідомлень: 355
З нами з: 22.11.15
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