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Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 07:19
Какая страна, такой и менеджмент...
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De Bil
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Чет 11 чер, 2020 10:05
ssnet