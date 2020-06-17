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Шмигаль заявив, що українська
енергетика повинна...

Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:01

Ну хорошо, что хоть не на дровах ))
yalta1965
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:04

Да, закрыть все АЭС, и покупать уголь, причем в долг (Центрэнерго в этом году безнадежно убыточная - "управленцы" Коломойского постарались). А лучше дрова. Правда с дровами может неудобно получиться - карпатские леса уже вывезли.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:13

Правильнее было бы добывать не уголь а кремний. Из которого делать солнечные панели и строить солнечные электростанции.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:35

зачем если есть уголь из Пенсильвании? И газ из США тоже помогут экономике Украины
spread
 
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