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Шмигаль заявив, що українська
енергетика повинна...

Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:01

Ну хорошо, что хоть не на дровах ))
yalta1965
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:04

Да, закрыть все АЭС, и покупать уголь, причем в долг (Центрэнерго в этом году безнадежно убыточная - "управленцы" Коломойского постарались). А лучше дрова. Правда с дровами может неудобно получиться - карпатские леса уже вывезли.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:13

Правильнее было бы добывать не уголь а кремний. Из которого делать солнечные панели и строить солнечные электростанции.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:35

зачем если есть уголь из Пенсильвании? И газ из США тоже помогут экономике Украины
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:17

Що воно верзе?
vidplatavorogam
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:24

Аполитичное заявление. Идея использовать украинский уголь - это тренд времён "преступной панды Януковича".
Более того, даже преступное - кто будет кормить семьи пенсильванских шахтёров? :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 10:42

Все просто

А ось і відповідь, чому Шмигаль таке заявляє:
Частки у компанії «Синтез Ойл», яка після зміни влади у 2019 році почала заробляти на постачанні вугілля на державне підприємство «Центренерго» з націнкою, мають не лише структури бізнесмена Ігоря Коломойського, але й дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sch ... 32u3fC6KzI
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  #<12
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