Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна...
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Да, закрыть все АЭС, и покупать уголь, причем в долг (Центрэнерго в этом году безнадежно убыточная - "управленцы" Коломойского постарались). А лучше дрова. Правда с дровами может неудобно получиться - карпатские леса уже вывезли.
Частки у компанії «Синтез Ойл», яка після зміни влади у 2019 році почала заробляти на постачанні вугілля на державне підприємство «Центренерго» з націнкою, мають не лише структури бізнесмена Ігоря Коломойського, але й дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.